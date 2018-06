Santos empresta Noguera ao Estudiantes, adversário na Libertadores

Sem espaço no Santos, o zagueiro Fabián Noguera conheceu nesta terça-feira sua nova casa. Ele assinou contrato por empréstimo de 12 meses junto ao Estudiantes de La Plata, da Argentina, e, curiosamente, será adversário justamente do time da Vila Belmiro na primeira fase da Libertadores.

Noguera assinou vínculo até dezembro, com opção de compra com preço já estipulado. Os detalhes financeiros não foram divulgados, mas a tendência é que o Santos arque com parte dos salários do jogador, que foi cedido de graça.

O Santos não fez qualquer esforço para manter Noguera, que estava sem espaço no elenco. O jogador atuou em apenas nove partidas no ano passado e não agradou. Em 2018, disputaria posição com Lucas Veríssimo, David Braz, Luiz Felipe, Gustavo Henrique, Cléber e Matheus Guedes.

Noguera tem 26 anos e estava no Santos desde o meio de 2016. Agora, deverá reencontrar o clube no dia 5 de abril, quando o Estudiantes recebe o time brasileiro em La Plata, pelo Grupo 6 da Libertadores, que conta ainda com Real Garcilaso-PER e um adversário ainda a ser definido.

Curiosamente, o Estudiantes já havia se reforçado com outro jogador que deixou o Brasil sem deixar saudades. Na segunda-feira, o time argentino anunciou a contratação por empréstimo de 18 meses do colombiano Manga Escobar, que estava atuando no Vasco até o fim do ano passado.