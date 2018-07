Santos empresta Rodrigo Mancha e Maikon Leite

Mancha, que falhou em dois gols do Grêmio na derrota por 4 a 3, em Porto Alegre, foi emprestado ao Prudente até o final do Campeonato Paulista de 2011. Maikon Leite, por sua vez, vai defender o Atlético-PR até dezembro. O próximo poderá ser Roberto Brum, que vem treinando em dois períodos para se recuperar de estiramento muscular na coxa direita.

Com a saída de outros jogadores que não estão nos planos de Dorival Júnior, nos próximos dias devem chegar os primeiros reforços para a disputa do Campeonato Brasileiro e da Copa Sul-Americana.

Domingos também deverá ficar fora do time. Ele deverá ser emprestado novamente à Portuguesa. Ele chegou a treinar nesta quinta, mas disse que estará de volta ao Canindé até segunda-feira. Seu contrato com o Santos termina em dezembro de 2011. A Portuguesa já teria concordado em pagar 50% do salário do jogador, que é de R$ 110 mil mensais, e o Santos pagará o restante.