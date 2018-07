Santos empresta Tiago Luís ao XV de Piracicaba

O time do interior acertou contrato até o final do Campeonato Paulista e espera a chegada do atacante nesta quinta-feira, quando ele deve ser oficialmente apresentado. A negociação entre XV e Tiago Luís havia sido dada por encerrada na última segunda-feira, mas o jogador conversou com o técnico da equipe, Estevam Soares, que o fez mudar de ideia.

Tiago Luís se destacou nas divisões de base do Santos e chegou a ser chamado de "novo Messi" pela imprensa espanhola. Na equipe principal, no entanto, nunca mostrou todo seu futebol. Sem espaço, foi emprestado para o União Leiria, de Portugal, na temporada 2009/10, e para a Ponte Preta, no ano passado, mas também não foi bem.

Além do atacante, a diretoria do XV de Piracicaba anunciou também a contratação do volante Alê. O jogador, formado no São Paulo, estava vinculado ao Atlético-MG, mas não vinha sendo aproveitado. Ele chegará ao novo clube também nesta quinta e os detalhes de seu contrato não foram divulgados.