Santos empresta zagueiro Vinicius Simon para Sport

Revelado nas categorias de base do Santos, Vinicius Simon nunca teve muitas chances no time santista. Fez parte do elenco que foi campeão da Copa do Brasil de 2010 e da Libertadores de 2011, mas pouco jogou. No total, tem 24 partidas no profissional.

Ultimamente, Vinicius Simon tem sido emprestado com frequência para outras equipes. Foi assim, por exemplo, no ano passado e no primeiro semestre de 2013, período em que defendeu o América-MG. Agora, terá a chance de mostrar seu valor no Sport.