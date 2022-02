Santos encaminha acerto com Fabián Bustos para o lugar de Fábio Carille

O Santos já sabe quem ocupará a vaga deixada por Fábio Carille. Trata-se de Fabián Bustos, que atualmente dirige o Barcelona de Guayaquil, do Equador. As duas partes já entraram em acordo após negociações de ambos os lados e o contrato deve ser assinado em breve.

Bustos terá um vínculo com a equipe da Baixada Santista por dois anos, o mesmo tempo do mandato do atual presidente Andres Rueda. Porém, para fechar com o novo treinador, o time paulista terá de pagar uma multa rescisória de cerca de R$ 650 mil para liberá-lo de seu atual emprego.

Leia Também FPF reconhece dois pênaltis não marcados para o Santos no clássico com São Paulo

Além de Bustos, outro técnico que tinha seu nome ventilado na Vila Belmiro era Renato Paiva. Porém, as tratativas foram se tornando distantes na medida que os valores financeiros entre as partes não ficavam em comum acordo. O Santos também terá de acertar os últimos detalhes com empresários para ter Bustos oficialmente.

Fabián Bustos é argentino e tem 52 anos. Segundo ele próprio, sempre foi um sonho dirigir um time no Brasil. O anúncio oficial deve ocorrer ainda nesta quinta-feira. Bustos foi eleito o melhor técnico do futebol do Equador em 2019 e 2020.