Santos encaminha venda de Cicinho para grupo de empresários

A diretoria do Santos encaminhou nesta segunda-feira a venda do lateral-direito Cicinho para um grupo de empresários. O provável destino do jogador é ser repassado para retornar à Ponte Preta, de onde saiu em junho de 2013 justamente para acertar com o o clube da Vila Belmiro.

A negociação deve render ao Santos R$ 2,5 milhões por 63,88% dos direitos dele. Cicinho chegou ao time como titular, até virar reserva de Victor Ferraz no ano passado. Em 2015 o jogador sofreu com lesões e teve pouca chance de ter uma sequência na equipe. Pelo Santos, o lateral participou de 101 jogos, marcou quatro gols e integrou o grupo campeão paulista neste ano.

O destino de Lucas Lima deve ser definido logo. O Porto quer contratar o jogador e se reuniu nos últimos dias com o empresário do meia. A tendência é ele sair em negociação que deve render ao Santos cerca de R$ 10 milhões.