Santos encara a Ponte e defende invencibilidade de 14 jogos

Thiago Ribeiro ou Gabriel, no lugar de Robinho (está na seleção brasileira), é a única dúvida do Santos para tentar a nona vitória seguida, e aumentar para 15 o número de jogos sem perder, no confronto contra a Ponte Preta, nesta quinta-feira, às 21 horas, no estádio Moisés Lucarelli, em Campinas, pela 12.ª rodada do Campeonato Paulista.

O técnico Marcelo Fernandes testou as duas formações no treino secreto desta quarta-feira, no CT Rei Pelé, e já decidiu quem vai jogar, mas preferiu fazer mistério. Valencia, que cumpriu suspensão pelo terceiro cartão amarelo diante do Audax, volta no lugar de Lucas Octávio.

O treinador lamentou a ausência de Robinho, mas lembrou que mesmo sem ele, o Santos jogou e ganhou por 3 a 0 (com dois gols de Ricardo Oliveira e um Werley) do Botafogo, no começo do mês, em Ribeirão Preto (SP). Naquela partida em que o camisa 7 foi poupado, Gabriel foi o escolhido para substituí-lo, mas teve atuação discreta.

O que pode fazer com que Marcelo Fernandes o escolha é que o garoto se recuperou com a marcação de um gol e deu assistências para outros dois contra o Marília, em Marília (SP). "Thiago é exemplar taticamente e tem faro de gol. O Gabriel é mais de presença de área, explosão, fazedor de gols. São dois excelentes jogadores", desconversou o técnico.

O jogo contra a Ponte Preta é considerado tão importante quanto ao do Corinthians pelos santistas dentro da programação para encerrar a primeira fase do Paulistão na liderança da classificação geral. Por isso, Marcelo Fernandes vai escalar a força máxima na partida desta quinta-feira e já antecipou que deve poupar alguns titulares diante do São Bento, no domingo, na Vila Belmiro, para ter o time completo e descansado para o clássico de 5 de abril contra o Corinthians, no Itaquerão, que poderá definir o melhor da primeira fase.