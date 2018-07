Santos encara Atlético-PR e tenta superar trauma da queda na Libertadores

O jogo contra o Atlético Paranaense, neste sábado, às 21 horas, na Vila Belmiro, pela 25.ª rodada do Campeonato Brasileiro, é visto pelo Santos como uma chance para o grupo superar o trauma pela derrota para o Barcelona, de Guayaquil, que resultou na eliminação na Copa Libertadores nas quartas de final do torneio.

O técnico Levir Culpi reuniu os jogadores, nesta sexta, no CT Rei Pelé, em Santos na tentativa de motivá-los para o restante da temporada. Agora, o Brasileirão é o único objetivo do clube. A equipe ocupa a terceira posição na tabela, com 41 pontos, bem distante do líder Corinthians, que tem 53, mas em situação confortável para garantir uma vaga na próxima edição da Libertadores.

O lateral-direito Victor Ferraz (lombalgia), o volante Renato (edema no tornozelo direito e lesão na coxa direita) e o meia Lucas Lima (lesão na coxa direita) são ausências certas para o duelo contra o time paranaense. Os três também desfalcaram o Santos no jogo contra o Barcelona. Mas Levir Culpi procurou valorizar a qualidade do elenco para a sequência do Nacional.

"Se você considerar o Victor, o Renato e o Lucas, são três titulares de qualquer time da Libertadores. Os três que entram não tem o mesmo ritmo e o mesmo estilo dos outros. Mas não quero me ancorar nisso. O elenco do Santos é muito bom. O que nós não temos é o time altamente refinado e dirigido. A gente já tem uma base, mas essa base ficou meio quebrada. Tenho confiança no elenco. Os substitutos podem dar conta e deixar o time equilibrado no campeonato", analisou o técnico, que também não contará com Leandro Donizete (suspenso), contra o Atlético Paranaense.

Para o lugar de Lucas Lima, o treinador santista deverá escalar o argentino Emiliano Vecchio. O meio-campista Jean Mota irá suprir a ausência de Renato. Já a lateral direita será ocupada por Daniel Guedes, que atuou como titular contra os equatorianos.

Mas, mesmo uma vitória sobre os paranaenses não será garantia de tranquilidade no ambiente santista até o fim do ano. Pelo menos foi o que sinalizou Levir Culpi ao comentar, durante a entrevista coletiva desta sexta, os planos da comissão técnica para a próxima temporada.

"Uma coisa que eu aprendi a conservar: não dar opiniões antecipadamente. Dois jogos mudam o rumo de um técnico também. Não tenho mais essa ambição de deixar alguma coisa preparada para janeiro. De setembro a janeiro, é mais ou menos como Brasil e Japão dentro dos times de futebol", concluiu o comandante alvinegro.

FICHA TÉCNICA

SANTOS X ATLÉTICO-PR

SANTOS: Vanderlei; Daniel Guedes, Lucas Veríssimo, David Braz e Zeca; Alison, Vecchio e Jean Mota; Copete, Ricardo Oliveira e Bruno Henrique. Técnico: Levir Culpi

ATLÉTICO-PR: Weverton; Jonathan, Paulo André, Wanderson e Fabrício; Pavez, Lucho González (Rossetto), Nikão, Guilherme e Felipe Gedoz; Ribamar. Técnico: Fabiano Soares.

Juiz: Ricardo Marques Ribeiro (MG)

Horário: 21 horas

Local: Vila Belmiro, em Santos (SP)

TV: Pay-per-view