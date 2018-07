Santos encara 'desesperados' para melhorar média

O desempenho do Santos como visitante é o segundo pior do Campeonato Brasileiro. Em 16 jogos, foram nove derrotas, seis empates e apenas uma vitória, o que dá um aproveitamento de 18,75%, melhor apenas que o Joinville (11,7%). Para garantir uma vaga no G-4 e evitar essa mancha em sua campanha, o time alvinegro aposta tudo em jogos contra times que lutam contra o rebaixamento.

No próximo domingo, o adversário é justamente o Joinville. A equipe de Dorival Júnior ainda encara o Coritiba e o Vasco fora de casa, nas rodadas 36 e 37, respectivamente.

Melhorar o desempenho fora de casa é algo que o treinador tem pedido há muito tempo, mas essa semana ele tem batido mais nesta tecla por entender que melhorar o desempenho longe da Vila é fundamental para se garantir no G-4.

Ontem, Dorival comandou mais um treinamento no CT Rei Pelé e praticamente confirmou a equipe para o jogo de domingo com duas mudanças necessárias.

O zagueiro Gustavo Henrique e o lateral-esquerdo Zeca estão suspensos, por terem recebido o terceiro cartão amarelo. Em seus lugares entram Paulo Ricardo e Chiquinho. Durante a atividade, ele ainda testou o volante argentino Ledesma no lugar de Renato.