Santos encara o Ceará em busca da reabilitação no Brasileirão

O Santos vem de três resultados ruins seguidos no Campeonato Brasileiro, somando apenas um ponto, e ficou para trás na corrida pelas primeiras colocações. Neste domingo, às 18h15, com os titulares de volta na Vila Belmiro, o time busca vingança diante do Ceará, algoz nas oitavas de final da Copa do Brasil, para seguir firme na caminhada pelo G-6.

Nas derrotas para Flamengo (4 a 1) e Vasco (1 a 0), o técnico Cuca deu descanso a seus titulares de olho nas quartas de final da Libertadores diante do Grêmio. Apenas no 2 a 2 com o Palmeiras ele usou força máxima. O Santos avançou na competição continental, mas ficou para trás no Brasileiro. Agora, novamente com seus titulares, quer fechar o ano com vitória antes de pensar na semifinal da Libertadores contra o argentino Boca Juniors.

O Ceará não traz boas recordações aos santistas. Há menos de dois meses, as equipes se encararam nas oitavas de final da Copa do Brasil e o Santos não conseguiu anotar um único gol. Ficou no 0 a 0 na Vila Belmiro e perdeu por 1 a 0 no Castelão.

Para o jogo deste domingo, o Ceará chega embalado pela vitória no Clássico Rei sobre o Fortaleza, por 2 a 0, no último final de semana. O time está no meio da tabela de classificação, com 35 pontos. A pontuação estipulada para escapar do rebaixamento é 45.

"Primeiramente, pezinho no chão. Faltam 10 pontos e nossa 1ª meta é essa. Estamos perto dos 45, mas óbvio que sonhamos alto. Conforme chegamos nessa pontuação, a Sul-Americana fica mais palpável. Sabemos que tem muita coisa para acontecer, com times na Copa do Brasil e na Libertadores, pode virar um G-8. Quem sabe possamos pensar numa pré-Libertadores", indagou o meia Vina.

Em relação ao time que ganhou do Fortaleza, o técnico Guto Ferreira não deve realizar mudanças. A principal novidade vai estar no banco de reservas com a volta do atacante Felipe Vizeu, recuperado de uma lesão na coxa. O ex-flamenguista ficou um mês afastado dos gramados.

FICHA TÉCNICA

SANTOS X CEARÁ

Santos: John; Madson, Luiz Felipe, Luan Peres e Felipe Jonatan; Alison, Sandry e Diego Pituca; Marinho, Soteldo e Kaio Jorge. Técnico: Cuca.

Ceará: Richard; Samuel Xavier, Tiago, Luiz Otávio e Bruno Pacheco; Fabinho, Fernando Sobral, Lima, Vina e Charles; Cléber. Técnico: Guto Ferreira.

Juiz: Rodolpho Toski Marques (PR).

Local: Vila Belmiro.

Horário: 18h15.

Na TV: TNT e pay-per-view.