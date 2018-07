Santos encara o Fluminense de olho em vaga no G-4

Como o primeiro jogo da semifinal da Copa do Brasil será apenas no dia 21, o Santos traçou a meta de entrar no G-4 do Campeonato Brasileiro antes do confronto com o São Paulo. E é possível que o objetivo seja alcançado já neste domingo. Para isso acontecer, a equipe tem de bater o Fluminense na Vila Belmiro, e torcer por um tropeço do Palmeiras, que enfrenta a Chapecoense.

Em acordo com o presidente Modesto Roma Junior, o técnico Dorival Junior não tem priorizado nenhuma competição. A ordem é escalar força máxima em todas as partidas, mesmo com o risco de os jogadores sofrerem lesões provocadas pelo desgaste físico.

A última baixa foi o lateral-esquerdo Zeca, que sofreu um estiramento muscular na coxa esquerda na vitória por 3 a 2 sobre o Figueirense, na quinta-feira.

Dorival Junior já não pode contar com o atacante Geuvânio. Com uma lesão na coxa direita, o jogador está fora de combate desde o início do mês passado, e a previsão é de que só voltará a jogar na segunda partida da semifinal da Copa do Brasil, no dia 28.

A novidade é o retorno de Lucas Lima. O meia estava com um estiramento na coxa direita e não enfrentou o Figueirense, mas foi relacionado para a partida deste domingo.

O jogo será especial para o zagueiro David Braz. Contratado em 2012, ele completará 100 partidas pelo clube. “No começo foi difícil, me machuquei logo no primeiro jogo, não tive mais sequência. Fui emprestado, voltei, era a última opção da posição, mas alguns jogadores se machucaram e tive a chance de jogar. E desde 2014 tenho sequência”, disse.

No Fluminense, Wellington Paulista entrará no lugar de Fred, suspenso. No esquema montado pelo técnico Eduardo Baptista, o atacante também será peça importante no sistema defensivo. “O Wellington Paulista tem força e velocidade para conter as investidas do Renato, que é o principal articulador do Santos”, explicou.

FICHA TÉCNICA

SANTOS

Vanderlei; Daniel Guedes, David Braz, Gustavo Henrique e Chiquinho; Thiago Maia, Renato e Lucas Lima; Marquinhos Gabriel, Gabriel e Ricardo. Oliveira Técnico: Dorival Junior

FLUMINENSE

Diego Cavalieri; Higor Leite, Gum, Marlon e Victor Oliveira; Pierre, Jean, Marcos Junior e Gerson; Osvaldo e Wellington Paulista. Técnico: Eduardo Baptista

Juiz: Sandro Meira Ricci (SC)

Local: Vila Belmiro

Horário: 16h

Transmissão: Pay-per-view