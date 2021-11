Santos encara o Internacional no Beira-Rio com plano ambicioso no Brasileirão

Internacional e Santos passaram grande parte do Campeonato Brasileiro com missões diferentes. Enquanto os atletas gaúchos chegaram a ocupar posição de destaque, os santistas lutaram demais contra o rebaixamento. A três rodadas do final, os times se enfrentam com campanhas similares hoje no Beira-Rio, às 19 horas.

O Inter soma 47 pontos, com 12 vitórias, 11 empates e 12 derrotas, enquanto o Santos, que tem 45, acumula 11 triunfos, 12 igualdades e 12 tropeços. Os donos da casa estão em queda na disputa, após a derrota para o Fluminense (a terceira consecutiva). Já os visitantes jogam embalados pela vitória sobre o Fortaleza em casa.

O técnico Fábio Carille mostra otimismo até com a possibilidade de o time santista conseguir “algo mais” na competição, o que seria a classificação para a Copa Sul-Americana. “Ainda precisamos de mais pontos nas partidas que nos restam”, disse o treinador, referindo-se também aos duelos com o Flamengo (fora de casa) e depois Sport (na Vila).

Carille não poderá contar com os experientes atacantes Marinho e Tardelli. Ambos foram substituídos diante do Fortaleza, com dores musculares, e deverão permanecer em tratamento para retornar ao time nos jogos restantes da temporada.

Do lado do Inter, o técnico Diego Aguirre não poderá contar com Rodrigo Dourado e Paulo Victor, suspensos, além dos machucados Daniel (fissura na costela), Rodrigo Lindoso (lesão muscular na coxa esquerda) e Yuri Alberto (edema ósseo no pé esquerdo). Johnny deverá ter mais uma oportunidade para atuar ao lado de Edenilson.

FICHA TÉCNICA

INTERNACIONAL x SANTOS

INTERNACIONAL: Marcelo Lomba; Gabriel Mercado (Saravia), Bruno Méndez, Víctor Cuesta e Moisés; Johnny, Edenilson, Saravia (Mauricio), Taison e Patrick; Carlos Palacios. Técnico: Diego Aguirre.

SANTOS: João Paulo; Kaiky, Luiz Felipe e Danilo Boza; Madson, Vinicius Zanocelo, Felipe Jonatan, Gabriel Pirani e Lucas Braga; Marcos Leonardo e Ângelo.

Técnico: Fábio Carille.

Juiz: Bráulio da Silva Machado (SC).

Horário: 19h. Local: Beira-Rio.

TV: Premiere.