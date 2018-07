Santos encara o Penapolense e luta pelo segundo lugar

O técnico Muricy Ramalho vai manter Galhardo na lateral direita e escolheu Alan Santos para ser o primeiro volante, em substituição a Renê Júnior, que cumprirá suspensão pelo terceiro cartão amarelo. Edu Dracena, com tendinite no joelho direito, está quase fora e se ele for vetado, Neto voltará a formar a dupla de zaga com Durval. "Não podemos nos descuidar porque o Penapolense depende do resultado do jogo para ficar entre os oito colocados", alertou o treinador.

No momento em que começava a se firmar como novo parceiro de ataque de Neymar, Patito Rodriguez volta a ficar fora porque viajou à Argentina para acompanhar os funerais da avó, falecida na última quarta-feira. Ele recebeu a notícia nos vestiários, após a vitória contra o Flamengo-PI, e foi liberado por Muricy Ramalho. "Mesmo que Patito retorne da Argentina a tempo não vai jogar porque ficou abalado com o que aconteceu", disse o treinador.

Com a ausência de Patito, Giva recupera o lugar do time, depois de ter ficado no banco no jogo contra o Flamengo-PI.