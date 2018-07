Santos encara vários desafios na Colômbia diante do Santa Fe pela Libertadores

O Santos projeta um confronto muito difícil diante do Independiente Santa Fe, na Colômbia, nesta quarta-feira, às 21h45 (de Brasília), no estádio El Campín, válido pela terceira rodada do Grupo 2 da Copa Libertadores. Entretanto, o desgaste após uma viagem de 12 horas até Bogotá e a altitude de 2.640 metros não são as principais preocupações da delegação, que chegou na noite desta segunda-feira à cidade.

Jogadores e comissão técnica do time alvinegro se mostraram impressionados com a qualidade da equipe colombiana, atual campeã nacional. O time adversário é visto por todos como um dos candidatos ao título da competição continental.

O centroavante Ricardo Oliveira - que vive a expectativa de marcar o seu 11.º gol pelo clube santista em jogos de Libertadores - confirmou o grau de dificuldade da partida, mas valorizou a preparação feita pelo Santos para superar os colombianos e voltar para o Brasil como líder da chave.

“O Santa Fe tem um time forte, já o vimos jogar. Ainda vamos observar mais algumas coisas sobre eles, mas não tenho dúvidas de que teremos grandes dificuldades jogando em sua casa. Precisamos estudar e nos dedicar muito para neutralizar as jogadas deles. Mas estamos confiantes. Entrega e dedicação dentro de campo não faltarão. Vamos buscar a vitória, pois ela será um grande passo para garantir nossa classificação”, analisou Ricardo Oliveira, em entrevista concedida antes da viagem para Bogotá.

Outro ponto destacado pela delegação santista - e este sim incomoda - é o clima de Bogotá. A cidade vive dias frios e chuvosos, condições que os santistas enfrentam pela primeira vez neste ano.

Os jogadores do Santos fizeram apenas um treino antes da partida e não foi no palco do confronto. A Prefeitura de Bogotá vetou o uso do estádio El Campín para o treinamento santista depois de ter negado pelo clube um pedido para que os atletas usassem tênis - e não chuteiras - durante as atividades. Desta forma, o reconhecimento do gramado, uma exigência da Conmebol, foi feito apenas depois do treinamento realizado em um campo próximo do local da partida desta quarta-feira.

FICHA TÉCNICA

INDEPENDIENTE SANTA FE - Leandro Castellanos; Carlos Arboleda, David Moya, Antonio Urrego e Dairon Mosquera; Juan Daniel Roa, Baldomero Perlaza, Yeison Gordillo e Jonatan Gómez; Johan Arango e Andrés Stracqualursi. Técnico: Gustavo Costas.

SANTOS - Vanderlei; Victor Ferraz, Lucas Veríssimo, David Braz e Jean Mota; Renato, Thiago Maia e Lucas Lima; Vitor Bueno, Bruno Henrique e Ricardo Oliveira. Técnico: Dorival Júnior.

ÁRBITRO - Fernando Rapallini (Fifa/Argentina).

HORÁRIO - 21h45 (de Brasília).

LOCAL - Estádio El Campín, em Bogotá (Colômbia).