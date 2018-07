Santos enfim confirma contratação do meia Yuri, vice-campeão com o Audax

"Sempre vi o Santos como um sonho e desde que surgiu a possibilidade em vir, não pensei duas vezes. É um dos grandes clubes do Brasil e conhecido mundialmente. A ficha ainda não caiu. Eu e minha família estamos muito felizes com tudo isso que vem acontecendo e espero conseguir corresponder a expectativa de todos", comentou o reforço ao site oficial do Santos.

Yuri assinou contrato de empréstimo com o Santos até dezembro de 2017 e será apresentado oficialmente na quarta-feira, na Vila Belmiro. Ele tem 21 anos e foi revelado pelo próprio Audax, que travava as negociações com o Santos à espera da renovação do contrato dele.

O Santos não informou se atendeu à vontade do Audax e cedeu outros jogadores por empréstimo. A equipe de Osasco se divide entre a disputa da Série B do Brasileiro, com a camisa do Oeste, e a Série D, na qual estará com um elenco reserva.

Do elenco vice-campeão paulista com o Audax, Tchê Tchê foi para o Palmeiras, Bruno Paulo e Camacho para o Corinthians e Yuri para o São Paulo.