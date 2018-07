Santos enfrenta a Ponte Preta para manter sonho do título nacional

O Santos enfrentará a Ponte Preta nesta quinta-feira, às 17 horas, no estádio Moisés Lucarelli, em Campinas (SP), com a missão de se manter entre os postulantes ao título do Campeonato Brasileiro desta temporada. A partida será válida pela 27.ª rodada do Nacional.

+ Matheus Jesus celebra início no Santos e mira manter forma contra seu ex-clube

O objetivo do grupo, já demonstrado nas palavras dos jogadores ao longo da semana, é vencer as 12 partidas restantes na competição e aguardar o desempenho do líder Corinthians. Os jogadores sabem que a diferença de pontos é relevante, mas confiam em uma virada na tabela de classificação.

Para enfrentar o time campineiro, o técnico Levir Culpi terá a volta do meia Lucas Lima, homem responsável por pensar as jogadas da equipe, que retorna de contusão. O camisa 10 estava afastado desde o dia 13 de setembro - após o primeiro jogo contra o Barcelona, em Guayaquil, no Equador, pelas quartas de final da Copa Libertadores, que terminou empatado em 1 a 1 - devido a um edema muscular na coxa direita.

Por outro lado, o comandante santista não poderá contar com o experiente volante Renato, de 38 anos, ainda lesionado. O jogador, apesar de ter participado de alguns treinos da equipe nesta semana, foi vetado pelo departamento médico do clube devido a um edema no tornozelo esquerdo.

O meio-campista Matheus Jesus, de 20 anos, deverá ser o escolhido de Levir Culpi para ocupar o lugar de Renato. O jogador, emprestado pela própria Ponte Preta ao Santos até o fim de 2018 - um dos destaques do time na vitória sobre o Palmeiras, na rodada passada -, demonstrou entusiasmo por iniciar mais uma partida entre os titulares e disse que a palavra-chave para vencer os adversários é a paciência.

A tarefa de bater a Ponte Preta dentro de seus domínios não será fácil, mas o clube santista tem um bom retrospecto contra a equipe alvinegra em Campinas. Em jogos realizados somente no estádio Moisés Lucarelli, foram 24 vitórias santistas, 12 empates e 21 derrotas. No total, foram disputados 130 jogos entre os clubes com 72 vitórias do Santos, 25 empates e 33 triunfos da Ponte Preta.

FICHA TÉCNICA

PONTE PRETA X SANTOS

PONTE PRETA - Aranha; Nino Paraíba, Marllon, Luan e Jeferson; Naldo, Fernando Bob, Jean Patrick e Danilo Barcelos; Sheik e Lucca. Técnico: Eduardo Baptista

SANTOS - Vanderlei; Daniel Guedes, Lucas Veríssimo, David Braz e Zeca; Alison, Matheus Jesus e Lucas Lima; Copete, Bruno Henrique e Ricardo Oliveira. Técnico: Levir Culpi

JUIZ: Raphael Claus (SP)

HORÁRIO: 17h

LOCAL: Moisés Lucarelli, em Campinas

TRANSMISSÃO: Pay-per-view