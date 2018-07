Santos enfrenta Atlético Sorocaba para apagar última goleada

SANTOS - Oswaldo de Oliveira trabalhou pesado na quarta-feira para que o Santos apague no jogo desta quinta diante do Atlético Sorocaba, às 19h30, na Vila Belmiro, a impressão negativa que ficou da goleada por 4 a 1 sofrida diante do Penapolense, domingo.

O treinador decidiu escalar o meia Leandrinho no lugar do volante Alan Santos, que cumprirá suspensão pelo terceiro amarelo, substituição que deixará o time mais ofensivo. Com a ausência de Gustavo Henrique (expulso em Penápolis), Jubal formará a dupla de zagueiros com Neto.

Oswaldo abriu o dia às 9h, com uma palestra de uma hora e 10 minutos, no anfiteatro do hotel Recanto dos Alvinegros. Falou das falhas que o time já havia apresentado nos jogos anteriores e que foram maiores no domingo, e do perigo que representa um adversário teoricamente fácil como o de hoje.

No campo, foram duas horas de ensaio de jogadas pelas laterais – Geuvânio e Cicinho na direita e Leandrinho e Thiago Ribeiro pela esquerda –, finalizações e cobranças de pênaltis. Oswaldo fez questão de destacar que a Vila oferece as condições ideais para que o Santos volte a jogar em alto nível.

"É flagrante a diferença de qualidade de campo e luz entre a Vila e alguns estádios do interior. Os gramados são irregulares e lentos e não dá para jogar como na Vila. A velocidade é outra. Tivemos jogos semelhantes ao de Penápolis contra Ituano e Linense e só não perdemos porque saímos na frente no marcador e ficamos com os 11 jogadores o tempo inteiro", disse.

O Atlético de Sorocaba é o último colocado do Grupo A, com cinco pontos. O time tem saldo negativo de nove gols (sofreu 17 gols e marcou oito).

YURI RENOVA

O Santos renovou o contrato do atacante Stefano Yuri até dezembro de 2017. O atacante de 19 anos, 1m87 de altura, mineiro de Sete Lagoas, chegou ao clube há dois anos e se destacou nas conquistas da Copa Brasil Sub-20 do ano passado e nas edições de 2013 e 2014 da Copa São Paulo. Nos próximos dias, os atacantes Gabriel e Geuvânio também devem renovar.

SANTOS - Aranha; Cicinho, Jubal, Neto e Mena; Arouca, Cícero, Geuvânio e Leandrinho; Thiago Ribeiro e Leandro Damião.

Técnico: Oswaldo Oliveira

ATLÉTICO SOROCABA - Deola; Danilo Santos, Tiago, João Paulo e Ivan; Fernando, Douglas Packer, Marcinho e Matheus; Michel e Danilo Alves

Técnico: Roberto Cavalo

Juiz: Leandro Bizzio Marinho

Local: Vila Belmiro, em Santos

Horário: 19h30

Na TV: Pay-per-view