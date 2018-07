Santos enfrenta Botafogo com o sonho de voltar ao G-4

O Santos enfrenta o Botafogo no Rio, nesta quarta-feira, pelo Campeonato Brasileiro, e tem o desafio de deixar de perder pontos para equipes que não brigam pelo G-4 - algumas até correm risco de cair. Nas últimas rodadas, a equipe perdeu para Figueirense, Coritiba e Internacional.

O adversário desta quarta esteve perto da zona de rebaixamento em grande parte do torneio, mas se recuperou nas últimas rodadas e está em nono lugar. Uma vitória pode recolocar a equipe santista entre os quatro melhores. O Santos está em quinto lugar, com 39 pontos, um a menos que o Corinthians. "Eles (os cariocas) estão em um bom momento, mas nós acabamos de vencer um clássico. Precisamos manter a boa fase", disse o volante Renato.

Uma das novidades deve ser o atacante Walterson, de 21 anos. Com a suspensão de Jonathan Copete e a má fase de Paulinho, ele poderá ser escalado como titular pela primeira vez. Ele atua pelo Santos B, mas ficou no banco de reservas do time principal nas últimas partidas. Seu ponto forte é a capacidade de jogar com velocidade pelos lados do campo – nesse aspecto, pode substituir Gabigol, que foi para a Itália.

Walterson deve atuar com Vitor Bueno e Ricardo Oliveira. "Walterson é um garoto com velocidade. Faz parte da minha procura por um novo jogador com a perda do Gabriel. Ele vem se destacando no sub-23 e terá chances", diz Dorival Junior.

FICHA TÉCNICA

BOTAFOGO X SANTOS

BOTAFOGO: Sidão; Emerson, Renan Fonseca, Emerson Silva e Victor Luis; Bruno, Dudu, Diogo Barbosa e Camilo; Neilton e Canales. Técnico: Jair Ventura.

SANTOS: Vanderlei; Victor Ferraz, Luiz Felipe, Gustavo Henrique e Zeca; Renato, Thiago Maia, Lucas Lima e Vitor Bueno; Walterson e Ricardo Oliveira. Técnico: Dorival Junior.

Juiz: Paulo Schleich Vollkopf

Horário: 19h30

Transmissão: SporTV e Premiere

Local: Arena Botafogo