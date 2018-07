Santos enfrenta o Atlético-MG e tem encontro inédito com Robinho

O Santos recebe o Atlético-MG, às 16h, na Vila Belmiro, tendo pela frente um adversário especial e que os santistas conhecem muito bem: Robinho. Após duas passagens pelo clube, títulos e alegrias, hoje, o atacante está do outro lado e deve receber uma recepção pouco calorosa da torcida que tanto o aplaudiu no passado.

A torcida santista confeccionou cédulas de R$ 100 com o rosto do atacante e prometem levar moedas para jogar no atacante, fazendo analogia para o fato dele ter sido "mercenário" por optar defender o clube mineiro ao invés de retornar ao Santos.

Os jogadores e a comissão técnica do Santos passaram a semana pedindo, em entrevistas coletivas, que os torcedores não cometam nenhum ato violento, pois o grande prejudicado seria o clube, que perderia mando de campo.

Com ou sem moedas, o certo é que a pressão em cima do atacante será muito grande. “O Robinho é um grande jogador, mas o Atlético não é só ele”, ponderou o lateral-direito Victor Ferraz.

O técnico Dorival Júnior, enfim, ganhou uma boa notícia. O atacante Ricardo Oliveira está recuperado de uma virose e volta ao time, no lugar de Rodrigão. Mas o goleiro Vanderlei e o meia Lucas Lima estão suspenso e o trio convocado para a seleção olímpica - Zeca, Thiago Maia e Gabriel - continua fora.

No Atlético-MG, o técnico Marcelo Oliveira não quis adiantar o time, mas deve repetir a formação que derrotou a Chapecoense por 3 a 1, na última rodada.

FICHA TÉCNICA

SANTOS: Vladimir, Victor Ferraz, Luiz Felipe, Gustavo Henrique e Caju; Renato, Léo Cittadini e Jean Mota; Vitor Bueno, Ricardo Oliveira e Copete.

Técnico: Dorival Júnior

ATLÉTICO-MG: Victor; Carlos Cesar, Leonardo Silva, Erazo e Fábio Santos; Rafael Carioca, Leandro Donizete e Maicosuel; Lucas Pratto, Fred e Robinho.

Técnico: Marcelo Oliveira

JUIZ: Wagner do Nascimento Magalhaes (RJ)

LOCAL: Vila Belmiro, em Santos

HORÁRIO: 16h