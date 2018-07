Santos enfrenta o Grêmio no Sul com a ambição de ser líder

O começo irregular do Santos no Campeonato Brasileiro deu lugar à chance de assumir a liderança da competição nesta rodada. Se o time bater o Grêmio, em Porto Alegre, nesta quarta-feira, terá de torcer contra Palmeiras e Inter para assumir o primeiro lugar, condição inesperada para um time que começou a disputa preocupado com desfalques.

A sequência de quatro vitórias nas últimas cinco rodadas dá ao time o melhor momento na competição. Mesmo sem Ricardo Oliveira, machucado, a equipe achou Rodrigão como substituto e contou com as voltas de Lucas Lima e Gabriel para conquistar os resultados. A dupla estava na seleção brasileira para a disputa da Copa América Centenário, mas a eliminação precoce ajudou o Santos a contar com os dois na retomada no Brasileiro.

"Estamos bem, mas temos que manter os pés no chão. É uma alegria grande, por tudo o que temos feito", comentou o lateral-direito Victor Ferraz, que reiterou a necessidade de o elenco não se acomodar pelos bons resultados. No último domingo, o Santos fez 3 a 0 no São Paulo, no Pacaembu, e entrou no G-4 do Brasileiro.

O técnico Dorival Junior manterá os titulares participaram do clássico no domingo. Com a situação regularizada, o atacante colombiano Jonathan Copete fica no banco de reservas. Já o Grêmio, busca a reação depois de perder nas duas últimas rodadas para o Vitória, em Porto Alegre, e Atlético-PR, na Arena da Baixada.

FICHA TÉCNICA

GRÊMIO X SANTOS

GRÊMIO: Marcelo Grohe; Edílson, Rafael Thyere, Fred e Marcelo Oliveira; Walace, Jaílson, Giuliano, Douglas e Everton; Luan. Técnico: Roger Machado.

SANTOS: Vanderlei; Victor Ferraz, Luiz Felipe, Gustavo Henrique e Zeca; Thiago Maia, Renato, Lucas Lima e Vitor Bueno; Gabriel e Rodrigão. Técnico: Dorival Junior.

Juiz: Eduardo Valadão (GO)

TV: SporTV

Local: Arena Grêmio

Horário: 19h30