Santos enfrenta o Mogi Mirim para vencer a primeira como visitante

O Campeonato Paulista nem bem começou e o Santos já tem um segundo desafio, nesta quarta-feira, às 22 horas, no estádio Romildo Ferreira, em Mogi Mirim (SP): derrotar o Mogi Mirim para mostrar que está pronto para se impor também como visitante. O primeiro foi superado com sobras com a vitória contra o campeão paulista Ituano, no último domingo, na Vila Belmiro, afastando em parte o clima de desconfiança que cercava o time refeito às pressas, após a perda de cinco titulares por atraso de salário.

A tendência é que o técnico Enderson Moreira mantenha a escalação da primeira rodada, mesmo se Vanderlei e Marquinhos Gabriel forem inscritos a tempo. Renato, recuperado do desgaste que sofreu diante do Ituano, participou normalmente do coletivo desta terça-feira no CT Rei Pelé e deve começar como titular. Se cansar, Leandrinho entra no seu lugar.

Nos últimos minutos do treino, Enderson Moreira fez quatro substituições no time titular: Cicinho, Marquinhos Gabriel, Ricardo Oliveira e Elano entraram, respectivamente, nos lugares de Victor Ferraz, Thiago Ribeiro, Robinho e Lucas Lima.

No treino, Enderson Moreira mudou o posicionamento dos zagueiros para corrigir as falhas que o setor defensivo apresentou contra o Ituano, deslocando David Braz para a direita e passando Gustavo Henrique para esquerda para cobrir as descidas de Chiquinho ao ataque. O treinador não atendeu a imprensa, mas os jogadores que deram entrevistas disseram que o time vai procurar se impor desde o começo do jogo, atuando ofensivamente como no domingo.

"Sabemos que o Mogi Mirim ganhou e é um adversário perigoso em casa, mas vamos jogar para frente e para vencer. Não foi dada nenhuma recomendação para que eu Chiquinho guarde mais a posição", disse Victor Ferraz, que mesmo com a liberação de Cicinho (treinou no time reserva), continua na lateral direita. Ele reconhece que Cicinho está à sua frente por ter sido o titular no ano passado, mas disse que jogou bem diante do Ituano porque treinou até durante as férias para estar em boas condições quando tivesse uma oportunidade. "Somos jogadores de características diferentes. Cicinho é mais de força e velocidade e eu sou técnico e guardo mais a posição e quero aproveitar bem a chance que estou tendo".

O polivalente Chiquinho, autor do segundo gol no jogo de domingo, quer jogar melhor para deixar Enderson Moreira em dúvida para escalar o titular da lateral esquerda quando Caju voltar da seleção brasileira Sub-20. "Não posso deixar que o gol de domingo me suba à cabeça. O professor me conhece desde a base do Atlético Mineiro e sabe que sou aguerrido, raçudo e que nunca desisto de lutar. Se for preciso dar minha a última gota de sangue para ajudar o time a ganhar, eu dou", disse.

Ao ser lembrado que o Santos goleou por 5 a 2 na última vez jogou em Mogi Mirim, no Paulistão do ano passado, e que Arouca sofreu injúrias racistas, Chiquinho disse que não sabe qual seria a sua reação se o insulto for contra ele. "Não sei o que faria, mas torço para que não aconteça comigo, embora isso tenha se tornado rotina no Brasil".

FICHA TÉCNICA