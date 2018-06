Santos enfrenta o São Caetano na luta pela primeira vitória como mandante em 2018

Depois de perder para o Bragantino no estádio da Vila Belmiro, em Santos, e empatar com o Ituano no estádio do Pacaembu, em São Paulo, o Santos busca a primeira vitória como mandante no Campeonato Paulista. O adversário nesta quarta-feira é o São Caetano, às 19h30, novamente na Vila Belmiro, pela sétima rodada.

+ Daniel Guedes admite incômodo com sequência sem vitórias do Santos no Paulistão

+ De volta ao Santos, Gabriel pede Vila Belmiro lotada no seu retorno ao estádio

O desempenho como mandante é reflexo da campanha irregular da equipe. O time perdeu a liderança do Grupo D para o Botafogo, de Ribeirão Preto (SP), que tem um ponto a mais (9 a 8). Em seis jogos, o time soma duas vitórias, duas derrotas e dois empates.

A partida desta quarta-feira marca o primeiro jogo do atacante Gabriel, o Gabigol, à Vila Belmiro desde o seu retorno ao clube. Na tentativa de lotar o estádio, a diretoria fez uma promoção nos preços dos ingressos, com entradas a partir de R$ 10 (normalmente custam R$ 20).

O trunfo do técnico Jair Ventura para bater o São Caetano é a versatilidade do ataque, que funcionou bem diante da Ferroviária, em Araraquara (SP). Eduardo Sasha, Arthur Gomes e o próprio Gabriel não tinham posição fixa.

Para Eduardo Sasha, a briga para ser titular está aberta. "A briga é com todos, por todos sermos versáteis. Jogo na direita, esquerda ou centralizado. É uma boa dor de cabeça para o treinador. Todos estão preparados para agarrar esta oportunidade", disse o atacante.