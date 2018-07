Santos entra em campo com titulares contra a Ponte Preta

SÃO PAULO - Claudinei Oliveira vai tirar quatro garotos do time que classificou o Santos para as oitavas de final da Copa do Brasil, com a vitória de 2 a 0 contra o Crac, em Catalão (GO), e escalar todos os titulares para tentar derrotar a Ponte Preta, neste sábado às 21h, em Campinas, pelo Brasileirão. Até Arouca, que estava no departamento médico desde o dia 10, tratando de um edema na coxa esquerda, está de volta, e vai disputar o seu sétimo jogo, ficando impedido de defender outro clube na competição neste ano.

Em caso de vitória e se for beneficiado pelos resultados da rodada, o Santos poderá entrar pela primeira vez no G-4. "Vamos ver se valeu a pena poupar os nossos atletas mais desgastados do jogo de Goiás", disse Claudinei.

As novidades serão Edu Dracena, Léo, Arouca, Cícero e Montillo. Deixam a equipe Gustavo Henrique, Alan Santos, Alison e Pedro Castro, além do chileno Mena. Cicinho também poderá entrar se Galhardo ou Leandrinho for reprovado no teste de vestiário em razão do alto desgaste acusados pelos resultados de exames de sangue.

A troca de Willian José por Giva tem motivo especial. Claudinei observou no segundo tempo dos jogos contra São Paulo e Coritiba que, com dois atacantes que atuam pelos lados do campo em vez de uma um referência na área, Montillo cresceu muito de produção.

"Com a entrada do Giva nos dois jogos, Montillo teve uma melhora muito grande, movimentando bem mais", constatou o treinador. "Esperamos que, com a nova formação, ele tenha essa facilidade desde o começo". Em Catalão, na vitória contra o Crac, o centroavante foi Giva, mas Montillo não jogou. O outro atacante continua sendo Neilton.

Com a sequência forte de jogos que o time vai ter pelo Brasileirão e Copa do Brasil, Claudinei pretende adotar o rodizio, comum no futebol europeu, para preservar os mais veteranos, como Edu Dracena, Durval e Léo, para situações especiais, ao mesmo tempo em que não interromperá a ascensão dos garotos da base. "Mesmo com mudanças, a equipe está se entrosando e ganhando corpo", comemorou.

FICHA TÉCNICA

PONTE PRETA - Roberto, Artur, Ferron, Diego Sacoman, Uendel, Baraka, Magal, Ramírez, Chiquinho, Rildo, William. Técnico: Carpegiani

SANTOS - Aranha, Galhardo, Edu Dracena, Durval, Léo, Arouca, Cícero, Leandrinho, Montillo, Neilton, Giva. Técnico: Claudinei Oliveira

Árbitro: Leandro Bizzio Marinho. Local: Estádio Moisés Lucarelli. Horário: 21h. TV: Pay-per-view