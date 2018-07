Santos espera bom público na Vila Belmiro contra Botafogo no domingo

SANTOS - Estão à venda desde a manhã desta quarta-feira os ingressos para o jogo entre Santos e Botafogo, marcado para domingo, às 18h30, na Vila Belmiro, pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro. As entradas podem ser compradas por sócios do clube pelo site www.sociorei.com.br e pelos demais torcedores pelo www.futebolcard.com.

Na manhã desta quinta-feira, os ingressos estarão à disposição também nas bilheterias da Vila Belmiro e nos postos autorizados. O associado terá até a tarde de sábado para comprar a entrada, mas há o risco de os bilhetes se esgotarem antes, porque aumentou o interesse pelo jogo em razão do bom momento do Santos no Brasileirão.

O ingresso de arquibancada para sócio contribuinte (acesso pelos portões 1/2 e 17) custa R$ 10. E o de arquibancada térrea lateral (portões 7/8 e 24) sai por R$ 15. A entrada para o setor vip (cadeiras cobertas dos fundos) para não sócios está sendo vendida a R$ 40.