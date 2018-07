Santos espera fechar a contratação de Leandro Damião até terça-feira

SÃO PAULO - O Santos quer definir o acerto com o atacante Leandro Damião até no máximo terça-feira. O jogador já acertou a saída do Inter ao ser comprado por R$ 41 milhões pelo fundo de investimentos Doyen Sports e espera o acerto de detalhes do contrato e dos valores de comissão a empresários para ser confirmado oficialmente como o primeiro reforço para 2014.

Após o anúncio do técnico Oswaldo de Oliveira, a contratação de um homem de área passou a ser prioridade no Santos. A chegada de Damião representa um negócio bom tanto para o time como para o atleta. No entender do clube, não há no elenco ninguém para exercer essa função. Willian José veio do São Paulo para ser testado na posição, mas em 26 jogos marcou apenas cinco gols.

A transferência para o Santos ajudaria Damião a apagar temporada ruim no Inter, quando teve más atuações e sofreu com a concorrência pela posição com o uruguaio Forlán e o argentino Scocco. O atacante deve ter no clube da Vila Belmiro a chance de voltar a se destacar e conseguir ser lembrado nas convocações da seleção brasileira.