Santos espera fechar com Alex Silva, mas revela plano B

"Se não resolver hoje (sexta), temos um plano B", afirmou Odílio Rodrigues, vice-presidente do Santos, que aposta na liberação do atleta por parte do Flamengo, até pelo fato de que o jogador já acertou salários com o clube da Vila Belmiro e aceitou ganhar menos do que recebe na equipe da Gávea.

Com a chegada de Joel Santana ao Flamengo, que contratou o treinador para o lugar do demitido Vanderlei Luxemburgo, cogitou-se a possibilidade de Alex Silva se acertar com o time carioca, mas isso não deverá ocorrer. O atleta está processando o clube por causa dos atrasos salariais e agora apenas espera pelo entendimento entre as diretorias dos dois clubes para poder vestir a camisa santista.

Para que o negócio seja selado, porém, o Flamengo quer ter uma compensação financeira do Santos, que espera contratar o atleta por empréstimo até o final desta temporada. E o clube paulista quer fechar a contratação nesta sexta pelo fato de que precisa entregar até segunda-feira à Confederação Sul-Americana de Futebol (Conmebol) a relação de 25 jogadores que disputarão a fase de grupos da Copa Libertadores.

Com isso, caso a negociação não tenha sucesso, o Santos precisará buscar um novo zagueiro rapidamente, tendo em vista os problemas físicos enfrentados por Edu Dracena e Durval. O presidente do Santos, Luis Alvaro de Oliveira Ribeiro, admitiu, inclusive, que existe a possibilidade de um jogador do time ser cedido por empréstimo para que a contratação de Alex Silva seja concretizada.

ZÉ ROBERTO - Se Alex Silva pode fechar nesta sexta-feira com o Santos, o clube já começou a articular a contratação de um reforço que poderia voltar ao time apenas para a sequência da Copa Libertadores, caso a equipe se classifique para a fase seguinte da competição. Trata-se do experiente meia Zé Roberto, que já defendeu a equipe com sucesso e defendeu o Brasil na Copa do Mundo de 2006.

Dirigentes do Santos conversaram com representantes do jogador na semana passada, mas o processo de rescisão contratual do atleta com o Al Gharafa, do Catar, está complicado. Além disso, o Santos considerou muito alto o primeiro pedido salarial do meio-campista e ele não poderia ser contratado a tempo de jogar a fase de grupos da Libertadores.

Já o lateral-esquerdo Juan, cuja contratação junto ao São Paulo ainda não foi oficializada, já está treinando com o elenco santista e deve ser apresentado na segunda-feira como novo reforço.