Santos espera fechar com Bielsa no início da semana

SANTOS - A novela que se tornou a contratação do técnico argentino Marcelo Bielsa deve acabar no início desta semana. A expectativa é de que ele desembarque no Brasil até terça-feira para acertar os últimos detalhes e ser anunciado como novo comandante do Santos.

Quando chegar ao Brasil, Bielsa vai conhecer o CT Rei Pelé e as demais estruturas do clube, além do elenco santista. Depois disso, ele senta com os dirigentes do Santos para discutir o contrato.

Pelo acordo que está sendo fechado, o argentino seria diretor técnico até o fim do ano. Durante este período, o atual treinador interino Claudinei Oliveira e um auxiliar de Bielsa seriam responsáveis pelo comando da equipe no segundo semestre, com a disputa do Brasileirão e da Copa do Brasil. Enquanto isso, ele atuaria como um observador do futebol brasileiro e começaria a montar o elenco santista de 2014.

Bielsa é o alvo da diretoria santista desde que Muricy Ramalho foi demitido, no final de maio. Nesse período, o Santos ficou sob o comando do técnico interino Claudinei Oliveira, que trabalhava nas categorias de base do clube. E foi atrás do treinador argentino, que deixou o Athletic Bilbao, da Espanha, ao final da última temporada do futebol europeu.