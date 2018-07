Santos espera ter o meia Lucas Lima no clássico contra o São Paulo

O Santos quer contar com o meia Lucas Lima para o clássico contra o São Paulo, nesta quinta-feira, no estádio do Pacaembu, na capital paulista, pela 30.ª rodada do Campeonato Brasileiro. O jogador está com a seleção brasileira em Mérida, na Venezuela, para a disputa das Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa de 2018, mas deve ficar no banco de reservas.

A esperança da comissão técnica é que ele esteja de volta no dia seguinte para o treino da equipe na Baixada Santista, no período da tarde. Se o jogador for usado pelo técnico Tite contra a Venezuela, o técnico Dorival Júnior técnica vai analisar se ele tem condições físicas para começar jogando contra o São Paulo.

A presença do jogador é importante no clássico, até porque Vitor Bueno, outro jogador que participa ativamente da criação das jogadas, ainda não se recuperou de uma lesão muscular de grau 2 na coxa direita.

Com isso, a articulação das jogadas no meio de campo vai recair sobre Lucas Lima em duelo importante para o Santos se manter na briga pelas primeiras posições no Brasileirão. Atualmente é o quarto colocado com 51 pontos.