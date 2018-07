Santos está 'muito perto' de contratar meia Montillo

Fontes ligadas à diretoria santista afirmam que o clube deve chegar aos 10 milhões de euros (cerca de R$ 27 milhões) para adquirir 100% dos direitos econômicos do jogador argentino. Com isso, o Cruzeiro ficaria com os 60% que lhe pertencem, repassando o restante ao BMG, dono de 20%, e a um grupo de empresários, que possui a outra parte do montante.

A diretoria santista já havia feito uma proposta para adquirir 60% dos direitos federativos de Montillo, mas o Cruzeiro insistia na negociação do valor total. O Santos, então, decidiu aumentar a proposta e centrar todos os esforços no acerto com o argentino, deixando a negociação com o atacante Robinho em segundo plano.

Uma reunião extraordinária do Comitê de Gestão do Santos decidiu que o clube não entraria em um leilão para promover o retorno de Robinho - o Flamengo já desistiu da negociação pelos altos valores pedidos pelo Milan, mas o Atlético-MG manifestou interesse na contratação do atacante.

Montillo é o principal reforço da lista do técnico Muricy Ramalho. Meia habilidoso e criativo, com grande poder ofensivo, o argentino é considerado pela comissão técnica santista a peça ideal para substituir Paulo Henrique Ganso e dividir com Neymar a responsabilidade pela armação das jogadas.