Santos está perto de acertar saída de Pato Rodríguez para o Atlante

SANTOS - O Santos está perto de acertar o empréstimo de Pato Rodríguez ao Atlante, do México. Sem espaço no time, o meia viajou ao México para fazer exames médicos e, se for aprovado, deve assinar contrato. As partes não informaram as condições da transferência. A saída do argentino poderia representar uma economia de até R$ 160 mil mensais na folha salarial do clube brasileiro.

Pato Rodriguéz chegou ao Santos em julho do ano passado, quando teve 50% dos seis direitos comprados do Independiente, da Argentina, por US$ 1,375 milhão (pouco mais de R$ 3 milhões) e assinou contrato de quatro anos. Os outros 50% dos direitos ainda pertencem ao clube argentino.

Na apresentação, Pato disse que realizava o sonho de jogar ao lado de Neymar, repetindo a declaração da maioria dos contratados pelo Santos depois de 2010. Também prometia formar com o melhor jogador brasileiro do momento uma dupla para história e até impressionou nos primeiros treinos em campo reduzido.

Mas, com o passar do tempo, o meia acabou se mostrando apenas um jogador de velocidade, que atua pelo lado esquerdo do campo - o preferido de Neymar -, com dificuldade no passe e baixo aproveitamento nas finalizações.

Há outros jogadores na mesma situação. Miralles, que recebe do Santos R$ 175 mil por mês, também está autorizado a procurar clube. O Colo Colo, do Chile, chegou a se interessar pelo seu retorno, mas desistiu ao tomar conhecimento do seu salário. Guilherme Santos, lateral-esquerdo, foi encostado por indisciplina e nem treina com os demais jogadores. Marcos Assunção raramente concentra com o time, mas procura ser útil aconselhando jovens promessas, como Victor Andrade.