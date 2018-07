Santos está perto de anunciar contratação de Jonathan Copete

O Santos está próximo de anunciar a contratação do atacante colombiano Jonathan Copete. O Atlético Nacional aceitou a proposta santista de US$ 2 milhões (R$ 7 milhões). O próximo passo é a definição de luvas e salários e a definição do tempo de contrato. Além disso, falta a negociação sobre o pagamento de impostos – a tendência é que cada clube pague metade. O atacante de 28 anos manifestou o desejo de jogar no Santos.

Desde que o négocio seja concretizado, a apresentação do jogador vai depender da eliminação do Atlético Nacional da Libertadores. O clube disputa a fase de quartas de final contra o Rosario. O jogo decisivo será nesta quinta-feira na Colômbia – no jogo de ida, vitória dos argentinos por 1 a 0.

Copete é um dos destaques do time colombiano com seis gols em 17 partidas. Na Libertadores, são três tentos em sete jogos. Embora seja rápido e habilidoso, o atacante não era a primeira opção do time santista. O alvo do presidente Modesto Roma Junior era o jovem Marlos Moreno. As atuações de Moreno, no entanto, desanimaram o mandatário santista, que passou a observar o jogador mais experiente.

Embora o técnico Dorival Junior tenha afirmado a necessidade de contratações urgentes, o Santos contratou apenas Fabian Noguera, zagueiro do Banfield, e Emiliano Vecchio, meia que atua no Catar. Ambos devem se apresentar em junho.