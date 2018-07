Santos está perto de anunciar reforço para a lateral

SÃO PAULO - O lateral-esquerdo Guilherme Santos, ex-Figueirense, está perto de ser anunciado como reforço do Santos para a próxima temporada. Tanto dirigentes do clube paulista como do Atlético-MG, time ao qual pertence os direitos do jogador, afirmam que a negociação está bastante adiantada.

"As conversas estão avançadas e a posição de lateral é uma das que precisamos reforçar", disse o vice-presidente do Santos, Odílio Rodrigues. Para o setor, o técnico Muricy Ramalho conta apenas com o veterano Léo, de 37 anos. "Realmente foi manifestado o interesse pelo Guilherme Santos e nesta semana podemos ter novidades", afirmou o diretor de futebol do Atlético-MG, Eduardo Maluf.

O jogador, de 24 anos, disputou o Brasileirão deste ano pelo Figueirense e não deve ser aproveitado pelo Atlético-MG. Além do lateral, o Santos também deve anunciar em breve o volante Renê Junior, que deixa a Ponte Preta após o término do contrato.