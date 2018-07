Santos está perto de contratar volante Valencia, ex-Flu

O volante colombiano Edwin Valencia deve ser o quarto reforço do Santos na temporada. Os dirigentes santistas e os agentes do jogador entraram em acordo com o atleta que atuou pelo Fluminense no ano passado e estava sem contrato desde o mês de dezembro. O meia de 29 anos está de férias na Colômbia e deverá voltar ao Brasil nesta sexta-feira para fazer exames médicos e assinar contrato. A contratação não terá custos para o clube paulista.

Valencia atuou entre 2005 e 2010 pelo Fluminense e era nome certo da seleção colombiana para a Copa do Mundo, mas acabou desfalcando a equipe por causa de uma lesão na panturrilha. O colombiano deve ocupar um dos setores mais carentes do Santos no momento, formado apenas por Renato, Lucas Otávio, Leandrinho e Alison para a posição. Arouca está de saída do clube.

Valencia deve ser o quarto jogador contratado pelo Santos, que já apresentou o meia Chiquinho, o atacante Ricardo Oliveira, que foi apresentado nesta quinta-feira, e Elano, que fará assinatura de contrato nesta sexta-feira.