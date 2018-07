Santos está perto de renovar com Éwerton Páscoa

SÃO PAULO - O Santos está perto de renovar contrato com o volante Éwerton Páscoa. O contrato de empréstimo do jogador de 23 anos, que pertence ao Audax, acaba no fim do ano, mas a tendência é que o vínculo seja prorrogado até o fim de 2013.

"A renovação com o jogador está bem próxima de ser assegurada", afirmou o gerente de futebol do Santos, Nei Pandolfo. Ewerton chegou ao clube em maio, depois de uma boa passagem pelo Guarani, onde foi vice-campeão paulista.

Na temporada o volante foi pouco utilizado e atuou apenas em 12 partidas. O técnico Muricy Ramalho optou por utilizar como titulares Arouca e Henrique, que se machucou e deu espaço para a entrada de Adriano.