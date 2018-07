Santos está proibido de tropeçar na Vila Belmiro

Ganhar em casa e pelo menos empatar nos jogos como visitante é o discurso que Enderson Moreira adotou após o empate por 0 a 0 contra o Grêmio, em Porto Alegre, para convencer os seus jogadores de que um tropeço diante do Figueirense, às 18h30, na Vila Belmiro, poderá ser fim de linha para o Santos no Campeonato Brasileiro.

Nos quatro jogos sob o comando do novo treinador, o time ganhou duas vezes como mandante (Vitória no Pacaembu e Coritiba na Vila), perdeu uma (Sport, no Recife) e empatou uma (Grêmio, no Sul), teve pequenas mudanças na forma de marcar e continua com o problema crônico de limitações ofensivas devido à presença, que parece ser obrigatória, de Leandro Damião, e com Gabriel de fora ou jogando deslocado, na função de armador ou pelos lados, onde rende menos.

Como o jogo de hoje à noite será diante do torcedor santista, Enderson deve se render e deixar Damião na reserva e escalar a linha de frente com Thiago Ribeiro (recuperado de uma pancada nas costas), Gabriel e Robinho, embora ele tenha sido evasivo ao ser questionado sobre a possibilidade de o artilheiro do time no Brasileiro voltar a jogar como falso centroavante. "Precisamos observar um pouco mais ainda, mas Gabriel tem boa mobilidade e o cheiro da área, de gol."

O começo de trabalho não tem sido fácil para Enderson. Embora Oswaldo de Oliveira não fosse unanimidade, a troca desagradou boa parte da torcida por entender que o novo treinador não ganhou nada de importante ainda. Os jogadores também ficaram surpresos com a mudança e não demorou para Enderson enfrentar o primeiro caso de indisciplina.

Depois da vitória contra o Coritiba, Rildo teria elevado o tom de voz ao exigir explicações do técnico por só ele ser cobrado, mesmo entrando no segundo tempo dos jogos. Punido, Rildo foi obrigado a pedir desculpas aos companheiros.

Enderson faz questão de deixar claro que se o Santos está parado no meio da classificação, não é por sua culpa. "Até agora foram seis derrotas fora. Se o time tivesse somado pelo menos um pontinho em cada um desses jogos, estaríamos brigando lá em cima na classificação", disse o treinador.

Pablo, a dúvida. Argel Fucks vai decidir no vestiário da Vila, pouco antes do jogo, se vale a pena o Figueirense ser mais ousado, escalando Pablo como terceiro atacante, ou se deve ter uma postura de cautela, com França ajudando na marcação na entrada da área.

Desde a chegada de Argel, no fim de julho, o Figueirense faz campanha de recuperação e já tem 26 pontos, e fora da zona de rebaixamento.