Santos está próximo de contratar Charles, ex-Cruzeiro

SANTOS - Lucas, do Liverpool, e Anderson, do Manchester United, eram os sonhos de consumo do Santos. O clube procurou ainda Willians, do Flamengo, e Fabrício, do Cruzeiro, mas recebeu um não como resposta. Diante das dificuldades, foi atrás de Charles. Agora, o volante do Lokomotiv da Rússia está próximo de desembarcar na Vila Belmiro.

O jogador de 25 anos foi uma indicação do técnico Adilson Batista, com quem ele trabalhou no Cruzeiro em 2008, e chegará por empréstimo de um ano. Segundo o diretor de Futebol do Santos, Pedro Luis Nunes Conceição, "faltam apenas detalhes" para o volante ser anunciado como reforço santista.

Charles operou recentemente o joelho esquerdo e ainda está em recuperação em Belo Horizonte. A volta aos treinos, segundo contou o médico Otacílio da Matta, que trabalha no Cruzeiro e cuidou do jogador em sua clínica particular, está prevista para o começo de janeiro.

Se Charles está chegando, o atacante Zé Eduardo viajou nesta segunda-feira à Itália para buscar o passaporte europeu. A viagem aconteceria no domingo, mas foi atrasada em um dia por causa de problemas na passagem. Se conseguir o documento, ele pode acertar mais facilmente com um time na Europa. Udinese e Werder Bremen já demonstraram interesse.