Santos está próximo de fechar com Cícero e Nenê

As conversações estão adiantadas e Cícero poderá assinar contrato de empréstimo por dois anos com o Santos. Os direitos federativos do meia pertencem ao Tombense (MG), clube do empresário Eduardo Uram para registro de jogadores. Uram é o mesmo agente que trata da ida do volante Renê Júnior (Ponte Preta) e do lateral-esquerdo Guilherme Santos (Figueirense) para a Vila Belmiro, negociações que aguardam apenas o término dos contratos com os clubes para serem anunciadas.

A transação com Cícero evoluiu de maneira mais rápida do que as conversas com Nenê, atacante que ainda está vinculado ao Paris Saint-Germain e que chegou nesta quinta ao Brasil para passar férias. O jogador afirmou que pretende voltar ao Brasil, acertou as bases salariais com o Santos, mas também recebeu ofertas de Cruzeiro e Flamengo. O acerto também deve ser anunciado no início da semana que vem.

A frustração recente com algumas contratações que estavam encaminhadas, como a volta de Diego, faz com que a diretoria tenha cautela. "É um jogador interessante e o Muricy (Ramalho) gosta dele, mas ainda estamos negociando. Essas coisas criam expectativas na torcida e depois a própria imprensa diz que perdemos o jogador A ou B", disse Odílio Rodrigues, presidente em exercício em razão da licença médica de Luis Alvaro de Oliveira Ribeiro.

Cícero pediu para ser negociado pela diretoria do São Paulo. Depois de conseguir destaque sob o comando de Emerson Leão, o meia de 28 anos perdeu espaço com a chegada de Ney Franco, foi para o banco de reservas e manifestou sua insatisfação publicamente. Até o momento, apenas o zagueiro Neto, ex-Guarani, foi anunciado pelo Santos como reforço para a próxima temporada.