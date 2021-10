Santos estende contrato do volante Vinícius Balieiro até dezembro de 2025

O Santos anunciou nesta segunda-feira a renovação de contrato do volante Vinícius Balieiro. Segundo a nota oficial publicada pelo clube, o jogador de 22 anos se reuniu com o presidente santista Andres Rueda na Vila Belmiro e assinou um contrato que estende seu vínculo por mais quatro anos, até 31 de dezembro de 2025.

"Feliz demais por ter renovado meu contrato por mais quatro anos. Motivo de alegria para todos da minha família. Mais um sonho realizado de estar nesse grande Clube, e espero dar muitas alegrias e títulos para a torcida", comentou o meio-campista. "Podem esperar um Balieiro cheio de vontade, garra, determinação e que sempre briga por todas as bolas", completou.

Vinícius Balieiro foi contratado pelo Santos em 2017, com 17 anos, após se destacar no Paulista, de Jundiaí (SP). Depois de atuar pela equipe sub-20 do time do litoral paulista, ele passou também pelo sub-23 antes de começar a ser utilizado no elenco principal. A primeira partida oficial foi em novembro de 2020, na vitória por 2 a 0 sobre o Internacional, pelo Campeonato Brasileiro.

O volante foi bastante aproveitado no início deste ano, durante a disputa do Paulistão e das primeiras fases da Libertadores, mas perdeu espaço. Com a chegada do técnico Fábio Carille, começou a ter mais oportunidades, tanto que foi titular nos últimos dois jogos, contra Grêmio e São Paulo, improvisado como zagueiro. As atuações na posição estão agradando o treinador santista.

Presidente do clube, Andres Rueda comemorou a renovação com o jovem atleta: "Muito feliz com essa renovação, mais uma valorização dentro do nosso elenco. O Vinicius é um excelente profissional e é muito merecido esse novo contato", destacou o mandatário santista.

Em 16º lugar no Brasileirão, com 28 pontos e brigando contra o rebaixamento, o Santos volta a campo nesta quarta-feira, quando enfrenta o líder Atlético-MG, no estádio do Mineirão, em Belo Horizonte, a partir das 19 horas, pela 26.ª rodada.