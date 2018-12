Santos estende empréstimo de Matheus Ribeiro para o Figueirense

A diretoria do Santos entrou em novo acordo com o Figueirense nesta segunda-feira e estendeu o empréstimo do lateral-direito Matheus Ribeiro até o fim da Série B do Campeonato Brasileiro de 2019.

O lateral de 25 anos tem contrato com o Santos até 2020, mas não seria utilizado na próxima temporada e por isso foi novamente emprestado. Pelo Figueirense, Matheus Ribeiro disputou sete jogos até sofrer uma grave lesão na coxa em setembro, que o deixou longe dos gramados até o fim da Série B.

Revelado pelo Internacional, Matheus Ribeiro passou por Juventude, União Frederiquense, Ypiranga e Atlético-PR até se destacar em 2016 pelo Atlético-GO. Contratado pelo Santos no ano seguinte, o lateral teve poucas oportunidades e foi emprestado para o Puebla-MEX antes do Figueirense.