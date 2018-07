Santos estreia na Copa do Brasil contra xará do Amapá

O Santos terá uma viagem longa em sua estreia na Copa do Brasil. O atual campeão paulista irá enfrentar seu xará do Amapá em sua primeira partida na competição. O confronto foi definido em sorteio realizado na tarde desta segunda-feira na sede da CBF. Como a definição dos 40 primeiros confrontos foi feita mediante sorteio dirigido, nenhum grande clássico do futebol brasileiro ocorrerá na primeira rodada.

Corinthians, Palmeiras, São Paulo, Atlético-MG e Grêmio, que disputam a Libertadores, e Internacional, quinto colocado do Brasileirão do ano passado, não foram incluídos no sorteio desta segunda porque não disputam as fases iniciais. As equipes entrarão na competição apenas no segundo semestre, a partir da fase de oitavas de final.

Para a definição dos confrontos, os 80 clubes participantes foram divididos em oito potes, considerando suas posições no Ranking Nacional de Clubes (RNC) da CBF. A intenção era evitar que equipes do primeiro escalão se enfrentassem logo nas fases iniciais.

Sempre apresentada como "a competição mais democrática do País", por envolver clubes de todas as federações, a Copa do Brasil foi enaltecida pelo coronel Antônio Carlos Nunes, presidente interino da CBF.

"(Este sorteio) é o momento inicial de uma caminhada que a todos permite sonhar. Já tivemos exemplos, e não são raros (de times menores que se destacaram). A Copa do Brasil é uma competição empolgante, que dá chance ao surgimento de novos protagonistas do futebol brasileiro", discursou Nunes.

Diretor de Competições da CBF, Manoel Flores destacou que, mesmo sem contar com os clubes que disputam a Libertadores, as primeiras fases prometem jogos difíceis. "Oito dos 15 campeões da Copa do Brasil já estão participando deste sorteio", lembrou. "A Copa do Brasil está indo para seu quarto ano neste novo formato, aos poucos incorporando novidades, como o advento do terceiro sorteio (nas quartas) e a ausência do gol qualificado nas finais."

Confira os confrontos sorteados da Copa do Brasil:

Santos x Santos-AP

Rio Branco-AC x Galvez-AC

ABC-RN x Goianésia

América-RN x Gama

Goiás x River-PI

Botafogo-PB x Linense-SP

Ceará x Resende-RJ

Joinville x Comercial-MS

Vasco x Remo

CRB x Ivinhema-MS

Náutico x Vitória da Conquista-BA

Santa Cruz x Rio Branco-ES

Cruzeiro x Campinense

Londrina x Parauapebas-PA

Vitória x Náutico-RR

Portuguesa x Parnahyba-PI

Coritiba x Guarany-CE

Juventude x Tocantinópolis

Criciúma x Operário-PR

Paysandu x Independente-PA

Atlético-PR x Brasil-RS

Nacional-AM x Dom Bosco-MT

Chapecoense x Princesa do Solimões-AM

Paraná x Estanciano-SE

Flamengo x Confiança-SE

Fortaleza x Imperatriz-MA

Bahia x Globo-RN

América-MG x Red Bull Brasil-SP

Fluminense x Tombense-MG

Salgueiro-PE x Ferroviária-SP

Sport x Aparecidense-GO

Atlético-GO x Ypiranga-RS

Figueirense x Lajeadense-RS

Sampaio Correa x Inter-SC

Ponte Preta x Caldense

ASA-AL x Genus-RO

Botafogo x Coruripe-AL

Cuiabá x Juazeirense-BA

Avaí x Operário-MT

Bragantino x Brasília