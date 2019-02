Santos estreia na Copa do Brasil no Piauí e busca recuperar confiança

O Santos entra em campo nesta quarta-feira, às 19h15 (horário de Brasília), com o objetivo de recuperar a confiança. No Albertão, em Teresina, o time vai enfrentar o piauiense Altos na sua estreia na Copa do Brasil, precisando de um empate para avançar à segunda fase de um torneio em que tem grandes aspirações.

Sensação e surpresa do início da temporada ao vencer seus quatro primeiros jogos no Campeonato Paulista e ainda com considerável produção ofensiva nesses compromissos - foram 11 gols -, o Santos sofreu um baque considerável no último domingo ao ser goleado por 5 a 1 pelo Ituano.

O duro revés trouxe de volta os questionamentos sobre a qualidade do elenco santista, que até agora só foi reforçado por três nomes em 2019. E também acelerou a busca por novas contratações, com o meia peruano Cueva e o atacante Alexandre Pato sendo nomes que estão na mira do presidente José Carlos Peres.

Mesmo com a goleada, Sampaoli adiantou que não vai mudar o estilo de jogo do Santos. Assim, o que se espera para esta quarta-feira em Teresina é um time agressivo, que joga no campo de ataque, com marcação adiantada e valorização da posse de bola, mesmo que um empate seja suficiente para o time avançar de fase na Copa do Brasil.

Sampaoli, porém, pode fazer uma alteração tática no Santos, com a escalação de três zagueiros, formação que testou na goleada por 4 a 1 sobre o Bragantino. Essa opção deixaria mais protegidos os laterais Victor Ferraz e Copete - o colombiano vem sendo improvisado na esquerda -, que foram alguns dos pontos fracos da equipe na marcação em Itu.

Caso isso se confirme, o meia-atacante venezuelano Soteldo vai deixar o time, com o colombiano Felipe Aguilar, mesmo após falhar no fim de semana, atuando ao lado de Gustavo Henrique e Luiz Felipe na zaga.

Uma das apostas do Santos para o duelo com o Altos é o meia Jean Mota, que vive a sua melhor fase no clube, sendo o artilheiro do Campeonato Paulista, com quatro gols marcados. "Temos trabalhos de finalização, cruzamentos, tenho tentado me aperfeiçoar, é uma característica que o Sampaoli cobra, que eu chegue mais na área", disse o meia.

O Santos é o único dos clube grandes do futebol paulista a estrear na Copa do Brasil já na sua primeira fase, pois São Paulo, Corinthians e Palmeiras estão envolvidos na Libertadores, o que os fará entrar apenas nas oitavas de final da competição. Assim, o time terá um caminho longo para conquistar o seu segundo título do torneio - foi campeão em 2010.

Rival do Santos, o Altos leva o nome da cidade localizada a 41 quilômetros de Teresina. O time se profissionalizou em 2015 e tem dominado o futebol do Piauí, tanto que é o atual bicampeão estadual. Em 2019, o empatou os três jogos que fez na temporada, todos por 1 a 1, sendo dois na Copa do Nordeste e um no Estadual. Se repetir o resultado, estará eliminado.

FICHA TÉCNICA:

ALTOS X SANTOS

ALTOS - Andrade; Ademir, Caíque Baiano, Ramon Baiano e Tiaguinho; Sidney, Dos Santos, Júnior Paraíba e Eder Guerreiro; Manoel e Luizão. Técnico: Leandro Campos.

SANTOS - Vanderlei; Luiz Felipe, Aguilar e Gustavo Henrique; Victor Ferraz, Alison, Diego Pituca, Carlos Sánchez, Jean Mota e Copete; Derlis González. Técnico: Jorge Sampaoli.

ÁRBITRO - Jean Pierre Gonçalves Lima (RS).

HORÁRIO - 19h15 (horário de Brasília).

LOCAL - Estádio Albertão, em Teresina (PI).