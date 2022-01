Santos estreia no Paulistão afetado por covid-19 e sem Carille e Ricardo Goulart

Prejudicado por um surto de covid-19 desde o início da pré-temporada, o Santos fará sua estreia oficial na temporada e no Paulistão 2022 desfigurado e com limitações até mesmo no banco de reservas. O técnico Fábio Carille e ao menos dois jogadores não estarão no confronto com a Inter de Limeira, às 19 horas desta quarta-feira, fora de casa, por conta da doença.

Carille testou positivo para a covid-19 na semana passada, está isolado e será substituído pelo seu auxiliar Leandro Silva, o Cuquinha (não confundir com o irmão do técnico Cuca). O mesmo acontece com o zagueiro Kaiky e o lateral-esquerdo Felipe Jonatan. Da dupla, ao menos o segundo é titular.

A doença tornou a pré-temporada santista tumultuada, impondo dificuldades a Carille para chegar a sua formação ideal. Ao longo das últimas semanas, contraíram covid-19: Vinicius Zanocelo, Marinho, Sandry, Léo Baptistão, Luiz Felipe, Ângelo, Sánchez, Vinicius Balieiro, Robson Reis e Kevin Malthus.

Todos já cumpriram o isolamento, mas os últimos da lista não apresentam o mesmo ritmo e preparo físico dos demais em razão da infecção mais recente. Devem começar no banco, com eventual chance na reta final do primeiro jogo do Santos no Estadual.

Maior contratação do time para a temporada, o meia-atacante Ricardo Goulart é desfalque certo. O reforço veio da China já no decorrer da pré-temporada e o clube ainda finaliza os trâmites burocráticos para efetivar sua inscrição no campeonato. Goulart foi contratado para ser a grande referência do time no meio-campo, setor que apresentou as maiores fragilidades do time ao longo de 2021.

Com tantas restrições e baixas, o time da estreia não deve ser a cara do Santos na temporada. Carille deve mandar a campo a base da formação que utilizou nos dois jogos-treino que comandou neste mês, em vitórias sobre São Caetano e Portuguesa Santista: João Paulo; Emiliano Velázquez, Luiz Felipe e Eduardo Bauermann; Marcos Guilherme, Camacho, Zanocelo, Pirani e Lucas Braga; Ângelo e Marcos Leonardo.

O goleiro John, o lateral-direito Madson e o atacante Marinho podem aparecer na equipe. John tem disputa direta com João Paulo pela vaga de titular, enquanto os outros dois jogadores são alternativas em seus setores. Marinho, titular absoluto nos últimos dois anos, pode perder este status com a chegada de Ricardo Goulart. Ele foi um dos jogadores que contraiu covid-19 nas últimas semanas e, a depender de sua recuperação física, pode aparecer em campo no segundo tempo.

O Santos está no Grupo A do Paulistão, ao lado de Red Bull Bragantino, Ponte Preta e Santo André. Como de costume, os times enfrentam somente os adversários dos outros grupos. Os dois melhores de cada chave avançam às quartas de final.

CONFIANÇA

Com o objetivo de permanecer por mais um ano na elite do futebol estadual, a Inter de Limeira estreia contra o Santos querendo repetir 2021, quando surpreendeu ao se classificar na segunda posição do Grupo A. No entanto, acabou sendo eliminada nas quartas de final diante do Corinthians.

Para a atual temporada, a equipe trouxe o técnico Vinícius Bergantin, que trabalhou vários anos no Ituano. Ele sabe muito bem a responsabilidade de uma estreia. "Ainda mais diante de um time grande como o Santos. Vamos ter que dar o máximo, embora ainda não estejamos no ponto alto de nossa performance", comentou o técnico.

Além disso, o clube trouxe Osman para liderar o setor ofensivo. O atleta foi tratado como contratação de peso. "O nosso grupo é muito qualificado e estou confiante que faremos um grande torneio. A expectativa é honrar as cores da Inter de Limeira e brigar pelas fases finais do Paulista. Agora é chegar pronto para todos os desafios do ano", falou Osman.

FICHA TÉCNICA:

INTER DE LIMEIRA x SANTOS

INTER DE LIMEIRA - Lucas Frigeri; Léo Duarte, Renan Fonseca, Rodolfo e Rafael Carioca; Jhony, Matheus Galdezani, Lima e Felipe; Osman e Diego Tavares. Técnico: Vinícius Bergantin.

SANTOS - João Paulo; Emiliano Velázquez, Luiz Felipe e Eduardo Bauermann; Marcos Guilherme, Camacho, Zanocelo, Pirani e Lucas Braga; Ângelo e Marcos Leonardo. Técnico: Leandro Silva (auxiliar).

ÁRBITRO - Vinicius Gonçalves Dias Araujo.

HORÁRIO - 19 horas.

LOCAL - Estádio Municipal Major José Levy Sobrinho, em Limeira (SP).