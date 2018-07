Santos estuda contratações de atacante e de lateral

A diretoria do Santos tem mais dois nomes na lista de reforços para o próximo ano. O atacante Willian, do Cruzeiro, e o lateral-direito Matheus Ribeiro, do Atlético-GO, são dois cotados pela comissão técnica para reforçar o elenco, que vai disputar a próxima edição da Copa Libertadores.

A classificação para o torneio sul-americano foi garantida no último fim de semana, com a vitória por 2 a 1 sobre a Ponte Preta, em Campinas, pelo Campeonato Brasileiro. Como ainda disputa o título da competição, a diretoria tem trabalho com discrição para tratar dos reforços da próxima temporada. Um dos primeiros alvos foi o venezuelano Alejandro Guerra, do Atlético Nacional, de Medellín.

Enquanto isso, outros nomes ganham força nos bastidores. O atacante Willian tem contrato com o Cruzeiro até julho de 2018 e pode ser um dos alvos da diretoria. O São Paulo também tem interesse no jogador. O reforço viria para compensar duas saídas certas na virada do ano. Joel, que pertence ao Cruzeiro, e Paulinho, vinculado ao Flamengo, devem voltar aos seus clubes.

Outro nome que agrada é do lateral Matheus Ribeiro, destaque na campanha do Atlético-GO como líder da Série B. Com apenas 23 anos, o jogador é ambidestro e chamou a atenção do Santos por ter contrato somente até o fim do ano. O vínculo perto do fim facilita uma possível contratação sem custos, o que atrai a cúpula do clube praiano.