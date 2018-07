Por Galhardo, Grêmio pode fazer troca de jogadores com o Santos

Em busca de reforços para a próxima temporada sem precisar gastar muito, o Santos pode fazer um acordo que envolva troca de jogadores com o Grêmio por causa do lateral-direito Galhardo. O time gaúcho está disposto a ficar com o atleta, que pertence ao clube alvinegro e também não pretende envolver dinheiro na transação.

Segundo contrato, o Grêmio teria que pagar R$ 5 milhões para contratar o lateral. Entretanto, existe a possibilidade de existir um acordo entre os clubes, mas a questão é definir quais jogadores seriam envolvidos na negociação.

O Santos quer o atacante Lincoln, considerado uma das maiores promessas do Grêmio nos últimos anos. O garoto já fez alguns jogos pelo time profissional e existe uma expectativa muito grande em cima dele.

Exatamente por isso, os santistas não mostram muita confiança no acordo pelo garoto. Outras possibilidades mais realistas seriam o atacante Fernandinho, ex-São Paulo, e o zagueiro Bressan, que recentemente defendeu por empréstimo o Flamengo.

Ambos não estão entre as prioridades para o ano que vem e jogam em setores onde o Santos busca por reforços. Anteriormente, o Santos chegou a sugerir o empréstimo do zagueiro Pedro Geromel, mas o Grêmio recusou na hora qualquer conversa.