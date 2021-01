Santos evita comemorar 0 a 0 com o Boca: 'Empate não é vantagem'

O Santos manteve a invencibilidade como visitante na Copa Libertadores e deixou o Estádio La Bombonera sem ser vazado, mas tratou de realizar várias ponderações ao avaliar o cenário para o time após empatar por 0 a 0 com o Boca Juniors no duelo de ida das semifinais do torneio continental, nesta quarta-feira. Para o técnico Cuca, não há qualquer vantagem para a sua equipe.

Cuca lembrou que o Santos só se classificará à final da Libertadores se vencer o Boca Juniors, na próxima quarta-feira, na Vila Belmiro, sendo eliminado com qualquer igualdade com gols. Assim, destacou que o único fator favorável para a sua equipe na semana que vem será o mando de campo.

Leia Também Santos denuncia apedrejamento de ônibus após jogo e promete ofício por pênalti não marcado

"Empate não é vantagem, 0 a 0 é pênalti, outro empate é Boca. Esse empate é mais favorável ao Boca. A vantagem é que viemos em La Bombonera com dois que jogaram aqui. E agora eles vão na maior vila do mundo enfrentar a gente", afirmou o treinador.

Cuca também fez questão de elogiar a atuação do Santos, avaliando que o time superior ao Boca Juniors. Apontou, porém, que o time precisará ser mais efetivo como mandante, aproveitando as chances que tiver. E fez um alerta ao comparar a série semifinal com a diante do Grêmio, pelas quartas de final, lembrando que naquela oportunidade o time marcou gol como visitante, algo que dessa vez não conseguiu.

"Temos que jogar como jogamos hoje (quarta-feira), com uma definição melhor. Equipe tradicional, mais experiente, e fomos melhores. Estou contente com a produção, mas queríamos ter vencido. Libertadores é complicada. Vantagem mínima do Grêmio é um fator, hoje não. Continua tudo aberto, Boca fora de casa é perigoso e temos que tomar cuidado", afirmou o treinador.

Antes de rever o Boca Juniors, o Santos enfrentará o São Paulo, domingo, no Morumbi, pelo Campeonato Brasileiro. É provável que Cuca escale um time misto no clássico.