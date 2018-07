Santos exalta boa fase do atacante Gabriel após gol em decisão

O Santos exaltou a superação de Gabriel no dia seguinte à vitória sobre o Palmeiras por 1 a 0, pela primeira partida da final da Copa do Brasil, realizada na quarta-feira. O clube comemorou a capacidade do garoto de 19 anos de se recuperar de um pênalti perdido para marcar o gol da vitória que deu a vantagem ao clube na primeira parte da decisão.

O jovem atacante tem deixado de ser coadjuvante do veterano Ricardo Oliveira e foi decisivo tanto na semifinal com o São Paulo, como no gol sobre o Palmeiras, marcado já no segundo tempo. "Ele está bem feliz, mas também está com os pés bem no chão. O Gabriel é um jogador e uma pessoa que tem personalidade forte", elogiou o lateral-direito Victor Ferraz.

Gabriel tem despertado o interesse de clubes europeus e demonstrado evolução no Santos. A boa partida contra o Palmeiras, apesar do pênalti perdido, deu ainda mais moral para ele no elenco. O técnico Dorival Junior também destacou a maturidade do jogador em não se abater pela cobrança que parou na trave e por continuar levando perigo aos adversários.

"Todo o nosso time mostrou gana, raça e determinação. Buscamos o gol a todo momento e isso resgatou o que estava faltando nos nossos últimos jogos", disse Dorival. O próximo compromisso da equipe é no domingo, contra o Vasco, no Rio de Janeiro. A tendência é o Santos ser escalado apenas com os reservas para o jogo em São Januário.