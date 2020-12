Santos exerce opção de compra e vai assinar por quatro anos com Bruno Marques

O atacante Bruno Marques vai permanecer no Santos. Nesta segunda-feira, o clube comunicou que exercerá a opção de compra do centroavante junto ao Lagarto, time sergipano que o emprestou até o fim da temporada. Além disso, assinará um contrato válido por quatro anos.

Bruno Marques, de 21 anos, chamou a atenção ao marcar sete gols em sete jogos disputados no Brasileiro de Aspirantes pelo time sub-23 do Santos. Com isso, passou a ser aproveitado no elenco principal pelo técnico Cuca, tendo marcado dois gols em sete partidas.

Leia Também Cuca quer 'achar' meia no Santos para duelos com o Boca e pede manutenção de zaga

O Santos, então, entrou em um acordo para seguir com Bruno Marques. O empréstimo, que chegaria ao fim em 31 de dezembro, foi prorrogado até o término da temporada, em fevereiro de 2021. Depois, então, será adquirido pelo clube junto ao Lagarto e assinará um acordo válido por quatro anos.

"O Peixe exerceu a opção de compra e acertou a contratação do atacante Bruno Marques! Ele ficará emprestado pelo Lagarto, do Sergipe, até o final de fevereiro de 2021. Em março, o jogador assinará em definitivo um contrato válido por quatro anos com o clube. Pra cima deles!", anunciou o Santos em seu perfil no Twitter.

Com 1,94m, Bruno Marques iniciou a carreira no Lagarto, sendo cedido ao Fluminense em 2018. Desde 2019, ele estava no Santos, mas foi só com Cuca que o centroavante recebeu suas primeiras oportunidades entre os profissionais.

O impasse envolvendo Bruno Marques era um dos que o Santos precisa resolver no fim de 2020, visando a disputa das semifinais da Copa Libertadores no início de janeiro, por causa do encerramento de acordos de empréstimo. O outro é o do zagueiro Luan Peres, cedido pelo Brugge.

Os direitos do jogador estão fixados em 5 milhões de euros (aproximadamente R$ 32 milhões), mas o Santos tenta, até agora sem sucesso, ampliar o acordo de empréstimo do jogador junto ao clube da Bélgica.