Santos exibirá cinco patrocínios pontuais no primeiro jogo da final

O Santos anunciou oficialmente nesta quarta-feira que irá exibir cinco patrocínios pontuais em sua camisa no jogo desta noite, às 22 horas, na Vila Belmiro, onde o time enfrentará o Palmeiras no confronto de ida da final da Copa do Brasil.

O clube informou que a marca Acer (fabricante de computadores e notebooks) estará na área master (frontal) do uniforme; a Algar Telecom (do ramo de telecomunicações) ficará estampada nos ombros; o PES 2016, da Konami (empresa de videogames), na parte superior das costas; a Intel (multinacional de tecnologia) na barra traseira inferior e a Royal Air Maroc (companhia aérea nacional de Marrocos) na barra frontal.

Para completar, o Santos já conta com os patrocínios da Corr Plastik e Voxx Sumplementos, fato que deixará a camisa alvinegra bastante "poluída" nesta quarta, embora isso fique em segundo plano neste período em que os clubes precisam aproveitar a exposição de uma final como esta para faturas receitas extras oriundas de novos patrocinadores.

O Santos tentará aproveitar o fator casa para abrir boa vantagem sobre o Palmeiras nas finais da Copa do Brasil, cujo duelo de volta da decisão está marcado para acontecer no próximo dia 2 de dezembro, no Allianz Parque, em São Paulo.