Santos anuncia demissão de Fabián Bustos após eliminação do time na Copa Sul-Americana

O Santos anunciou nesta quinta-feira a demissão do técnico Fabián Bustos, que vivia momento de muita pressão interna e de parte da torcida. A decisão foi tomada pela diretoria após a eliminação do time para o Deportivo Táchira nas oitavas de final da Copa Sul-Americana, em partida na qual a equipe buscou o empate no tempo regulamentar na Vila, mas acabou derrotada por 4 a 2 na disputa de pênaltis.

A queda para a equipe venezuelana marcou o sexto jogo seguido do Santos sem vitória na temporada. Houve confusão com a torcida após a derrota. O último triunfo foi sobre o Juventude, no dia 14 de junho. Antes disso, os alvinegros viveram uma série de sete jogos sem vencer. Nos últimos 13, portanto, saíram de campo com resultado positivo apenas uma vez. A pressão pela troca de comando era grande.

Anunciado no fim de fevereiro, Bustos deixou o Barcelona de Guayaquil para assumir o comando técnico do clube da Vila Belmiro após a demissão de Fábio Carille. O argentino de 52 anos chegou ao litoral paulista em um momento no qual o Santos corria risco de rebaixamento no Campeonato Paulista. No fim das contas, evitou o desfecho dramático, o que é sempre lembrado por ele em suas coletivas de imprensa. Mas Bustos não conseguia fazer o time jogar bem. Após o fracasso diante do rival da Venezuela, o atacante Marcos Leonardo saiu em defesa do treinador, dizendo que o grupo estava com ele.

Mais de uma vez, ao defender seu trabalho, o treinador argentino disse considerar que sua equipe evoluiu muito em comparação aos primeiros meses deste ano. Logo depois da eliminação para o Táchira, em entrevista, ele garantiu que não entregaria o cargo. "Pedir para sair? Eu, não. Sou uma pessoa de desafios. Não vim para ganhar mais (dinheiro), vim pelo que é o Santos. Em três anos, joguei semifinal de Libertadores e duas finais no Equador. Não estou feliz, temos de ganhar para recuperar a confiança", disse.

Em 29 jogos no comando do Santos, Fabián Bustos somou oito vitórias, 13 empates e oito derrotas. Eliminado na Sul-Americana e com poucas chances de classificação na Copa do Brasil após perder por 4 a 0 para o Corinthians no jogo de ida, o time alvinegro está na décima posição do Campeonato Brasileiro, com 19 pontos.

Pouco antes do anúncio da demissão de Bustos, o ex-zagueiro Edu Dracena anunciou que pediu demissão do cargo de executivo de futebol do clube. Ao comunicar o desligamento, disse estar avaliando a possibilidade há algum tempo. Dracena estava no Santos, clube no qual viveu momentos importantes da carreira como jogador, em outubro do ano passado.

Além de Bustos e Dracena, também deixam a Vila os auxiliares Lucas Ochandorena e Carlos Caicedo, o preparador físico Marcos Conenna, o gerente de futebol Guilherme Lipi e o assessor do gerente Arnaldo Hase. Para o jogo de domingo, contra o Atlético-GO, pelo Campeonato Brasileiro, o time será comandado por Marcelo Fernandes, auxiliar técnico da comissão fixa.