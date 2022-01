Santos fará homenagem a Pelé em camisa usada pelos jogadores na final da Copinha

O Santos vai homenagear Pelé na final da Copa São Paulo de Futebol Júnior, na manhã desta terça-feira. O jovem time santista vai entrar em campo com a mensagem #VIDALONGAAOREI na barra posterior traseira da camisa, na decisão contra o Palmeiras, no Allianz Parque. Haverá ainda uma coroa sobre a palavra Rei.

"Não conseguimos e não podemos ver o Santos sem o Pelé, assim como o Pelé sem o Santos. São histórias que se entrelaçam e sempre temos que evidenciar, enaltecer, lembrar. Pelé e Santos são uma coisa só", disse o presidente Andres Rueda.

O clube costuma lembrar o Rei do Futebol em todos os seus jogos na Vila Belmiro. No décimo minuto das partidas, o telão do estádio exibe um vídeo especial sobre Pelé. O eterno camisa 10 do Santos foi notícia na semana passada devido ao tratamento que faz contra um tumor no cólon descoberto em 2021.

HOMENAGEM AO REI PELÉ! A hashtag #VIDALONGAAOREI estará presente no uniforme dos #MeninosDaVila na grande decisão da #Copinha22. pic.twitter.com/Cn60G2c33f — Santos Futebol Clube (@SantosFC) January 24, 2022

Ele esteve no Hospital Albert Einstein entre quarta e quinta-feira para dar sequência ao atendimento médico. A ESPN publicou em seu site que o Rei do Futebol teria um tumor também no fígado e no pulmão e haveria o risco de a doença estar se espalhando pelo seu corpo. Mas uma das filhas do ex-jogador, Kely Nascimento, afirmou publicamente que não havia novidades sobre a gravidade da doença do seu pai.

O Santos vai fazer o clássico com o Palmeiras às 10 horas desta terça na final da Copinha. O horário e o local da partida foram anunciados pela Federação Paulista de Futebol somente na noite de domingo. A direção santista ficou insatisfeita com a decisão de jogar a decisão no estádio palmeirense e criticou a FPF.